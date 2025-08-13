Senderos sin salir de la ciudad

La ciudad de Panamá no solo es un centro financiero y cultural, también es un punto de partida para quienes disfrutan del senderismo sin alejarse demasiado de la vida urbana. Entre sus calles y avenidas se esconden rutas verdes que invitan a ejercitarse, respirar aire puro y descubrir la biodiversidad local.

Entre las rutas más destacadas está el Parque Natural Metropolitano, un pulmón verde en pleno centro urbano que ofrece senderos como el Camino del Mono Titi y el Cieneguita, ideales para observar aves y disfrutar de vistas panorámicas.

Otra alternativa es Gamboa, donde se pueden recorrer senderos rodeados de exuberante vegetación y vida silvestre, perfectos para quienes buscan un contacto más profundo con la biodiversidad tropical. Además, está el icónico Cerro Ancón, con su camino pavimentado y su mirador hacia la ciudad y el Canal de Panamá, es una caminata accesible y cargada de historia.

También destaca el Camino de Cruces, que forma parte de una ruta colonial y que permite adentrarse en la historia, mientras se atraviesan bosques llenos de flora y fauna.

Para el explorador Narciso Delgado, quien durante muchos años se ha dedicado a recorrer gran parte de Panamá desde Cascadas hasta parques naturales, expresó que “Panamá es un paraíso para el senderismo urbano; en pocos lugares del mundo puedes pasar de los rascacielos a la selva en cuestión de minutos. Nuestros senderos son una joya que debemos cuidar y promover”.