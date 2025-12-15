Sech apuesta por aplicar nueva narrativa musical

El artista panameño Sech presentó su nuevo EP “Esa Noche Terminó de Día”, un proyecto de nueve canciones que retrata el viaje emocional de una madrugada que empieza con calma y termina en un amanecer inesperado. La producción avanza hora por hora, desde la 1:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., explorando transiciones entre cansancio, desahogo y claridad.

El EP incluye colaboraciones con Danny Ocean, el colectivo Avengers y Myke Towers, y mezcla sonidos de piano con influencias de dancehall, afrobeat y reguetón.

Canciones como “No Esperas un Call”, “Un Gatito” y “Te 100pre” guían el inicio del relato, mientras que “Noche en Río”, “Te Haces la Boba” y “Tan Molestos?” marcan la transición hacia un ambiente más vibrante.

El lanzamiento llega tras un momento destacado para el cantante, luego de convertirse en el primer artista latino en encabezar una Amazon City Session en Estados Unidos, presentación transmitida en Twitch, Amazon Music y Prime.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas.