Sale a la luz en París un retrato de Picasso de Dora Maar "desconocido"

Un retrato "excepcional" del pintor español Pablo Picasso de su compañera y musa Dora Maar fue presentado este jueves en una casa de subastas de París, un cuadro prácticamente "desconocido" del público general, según los expertos que lo desvelaron.

Titulado "Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar)", el cuadro fue pintado en julio de 1943 y estuvo en manos de la familia propietaria desde 1944.

Se trata de un lienzo "desconocido" del gran público, puesto que nunca fue expuesto, salvo en una muestra privada que organizó el pintor en su taller en aquellos años, explicó el subastador Christophe Lucien.

El lienzo, de estilo cubista y lleno de color, muestra el rostro de Dora Maar con un tocado de flores y una expresión triste.

Esta obra "excepcional", marca "un hito en la historia del arte y en la de Picasso", precisó Agnès Sevestre-Barbé, especialista del pintor, al presentarla.

Cuando Picasso realizó este cuadro, uno de los últimos retratos que hizo de Maar, ya conocía a la que sería su nueva compañera, Françoise Gilot. Según Sevestre-Barbé, eso podría explicar el aire de tristeza en la cara de la mujer.

El artista pintó a menudo a la que fuera su pareja durante una década. Hasta 1944, lo hizo con "rasgos bastante duros", pero en este último retrato es más bien "suave", subrayaron. También son excepcionales sus colores vivos, en una época en la que Picasso utilizaba tonos oscuros.

- Una obra "en bruto" -

El cuadro es casi una obra "en bruto", que nunca fue barnizada ni restaurada, y solamente está protegida por unas simples varillas, detalló entusiasmado Lucien.

Los propietarios actuales heredaron la obra de su abuelo. Esta fue adquirida durante la ocupación nazi, poco antes de la liberación de París, entre mayo y junio de 1944.

La tela, que será subastada el 24 de octubre, está "estimada en unos ocho millones de euros" (9,5 millones de dólares), según Lucien, una proyección baja que "podría dispararse", teniendo en cuenta los montos que se pagaron por otras obras del autor.

"Una pintura [de Picasso] y, encima, un retrato de Dora Maar es algo poco habitual. Que se venda en Francia es aún más raro, como lo es en el mercado en general", dijo a AFP Olivier Picasso, nieto del pintor.

Varios retratos de Dora Maar se vendieron principalmente en Estados Unidos, en las grandes casas de subastas anglosajonas. En 2006, "Dora Maar con gato" logró 95 millones de dólares en Nueva York, después de "Mujer sentada en un jardín" (1938), adquirida en 1999 por 49 millones de dólares.

El artista malagueño, fallecido hace más de medio siglo, cuenta con al menos media docena de cuadros que han superado los 100 millones de dólares, entre ellos "Mujer con reloj", vendido en noviembre de 2023 por 139,3 millones, uno de los precios más altos conseguidos por el pintor.

- Fotografías de Brassaï -

Hasta ahora, los especialistas del maestro malagueño sólo conocían "Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar)", autentificado por la administración Picasso, en blanco y negro, gracias al catálogo oficial de sus obras, según la casa de subastas Drouot.

Unas fotografías de Brassaï -amigo de Picasso-, tomadas en 1944 en el taller parisino del pintor, muestran también la existencia de la obra.

La fecha del 11 de julio de 1943 está en el reverso de la tela y la firma del artista en la parte frontal superior a la izquierda. Normalmente, Picasso firmaba sus obras cuando salían del taller, lo que también es el caso aquí, dado que en las imágenes de Brassaï el lienzo no lleva su nombre.

Dora Maar, cuyo verdadero nombre era Henriette Théodora Markovic (1907-1997), fue sobre todo fotógrafa y se dio a conocer por sus innumerables retratos de Picasso.

Picasso hizo varios cuadros de ella, como "Mujer que llora", en la que presenta su "naturaleza profunda", decía. Ella le inspiró también una serie de telas sobre el tema de "Mujeres sentadas".