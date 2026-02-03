Sabor panameño brilla en España

Las autoras panameñas Paola Meneses y Fifita Bichili han puesto el nombre de Panamá en lo más alto al recibir el prestigioso Premio Excelencias Gourmet 2025 durante la feria FITUR.

Este galardón internacional no solo celebra un libro, sino que reconoce a la gastronomía como un patrimonio cultural vivo y una poderosa herramienta de transformación social. Tras recibir el galardón, Paola Jamill Meneses no ocultó su entusiasmo: “Estamos muy contentos, emocionadas y agradecidas con el Grupo Excelencias por otorgarle a nuestro libro este premio”, afirmó la autora, celebrando un hito que posiciona nuestra narrativa culinaria en el escenario global.

La obra fue aplaudida por ser mucho más que un listado de ingredientes; es un rescate creativo de relatos que evidencian cómo cada plato contiene memorias y saberes compartidos.

Durante la gala, Demetrio Maduro, presidente de PROMTUR, recibió el trofeo en representación de las autoras, definiendo el libro como “un puente entre la tradición culinaria, la identidad y las historias que conectan generaciones y comunidades a través de la cocina”.