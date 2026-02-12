Cultura

Sabor caribeño en el día del amor y amistad

Cortesía | La chef panameña Ariadna Oldfield, de Las Pailas de Mis Abuelas.
Maribel Salomón
12 de febrero de 2026

Ariadna Oldfield, chef de Las Pailas de Mis Abuelas, aseguró que el amor no empieza en el corazón, sino en la cocina. Para este San Valentín, su invitación es clara: dejar de lado las prisas y apostar por una experiencia sensorial inspirada en la tradición caribeña y en esa “comida con intención” que, según afirmó, practicaban las abuelas sin llamarla afrodisíaca.

Entre sus recomendaciones destacó un plato de camarones al coco, ajo y jengibre, pensado para compartirse y disfrutarse sin apuro, acompañado de una copa de vino blanco o espumante. Explicó que la combinación estimula los sentidos: el mar aporta vitalidad, las especias despiertan el cuerpo y el vino ayuda a relajar el ambiente y abrir la conversación.

Más que hablar de cenas elegantes, Oldfield propone revivir las llamas alrededor de la mesa, volver a mirarse sin distracciones y dejar que el sabor marque el ritmo de la noche.

Además, agregó que le es fiel a la filosofía de su restaurante, y sostuvo que esta fecha especial no se trata solo de servir comida, sino de cocinar recuerdos, deseo y amor servido caliente, para los comensales y las parejas que asistan a cada restaurante del país o alguna cena que logren realizar en la comodidad de sus hogares.

