$!Reviven los himnos del 2000

Los recuerdos de la adolescencia y juventud vuelven a sonar a todo volumen con “Despecho Millennial”, este sábado 19 de septiembre en Rock & Folk, a partir de las 8:30 p.m.

De acuerdo con Ángel Credidío-Vega, uno de los cantantes del espectáculo, la idea nació de una propuesta de la productora, directora y creadora Ana Belén Croston, quien buscaba convertir la nostalgia millennial en una experiencia musical colectiva. Añadió que “la premisa es sencilla: regresar por unas horas a una época en la que las preocupaciones parecían mucho más pequeñas y las canciones se convertían en la banda sonora de cada historia”.

El público podrá encontrarse con canciones de Cristian Castro, La Oreja de Van Gogh, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Julieta Venegas, Álex Ubago y Laura Pausini, además el repertorio también incluirá temas de la autoría de artistas panameños y algunos elementos vinculados a la música urbana. Las entradas están disponibles a través de cuanto.app