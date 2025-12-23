Restaurarán la Plaza de Francia

ML | El Ministerio de Cultura anunció la adjudicación del proyecto para la restauración integral de la Plaza de Francia, uno de los puntos más icónicos del Conjunto Monumental de San Felipe. Explicaron que esta obra busca devolverle el esplendor a un espacio que es símbolo de nuestra historia y un imán para el turismo global.

Tras un proceso de verificación técnica y legal, la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa) será la encargada de ejecutar los trabajos. La inversión, que supera los 5.9 millones de balboas, garantiza que este monumento nacional reciba el cuidado especializado que su arquitectura patrimonial exige.

El proyecto es ambicioso: abarca más de 7,100 metros cuadrados de intervención. Los trabajos no se limitarán solo a la plaza, sino que incluyen la rehabilitación de las áreas verdes, el emblemático hemiciclo, la muralla colonial y un tramo estratégico del Paseo Esteban Huertas, asegurando una renovación completa del entorno.

Para no afectar la esencia del sitio, la obra se dividirá en cinco fases a lo largo de 30 meses. Este plan busca proteger el valor histórico de cada piedra y mejorar la infraestructura urbana, permitiendo que tanto panameños como visitantes disfruten de un espacio más seguro, estético y fiel a su diseño original.