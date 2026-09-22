Rescatan tradición del trompo en David

ML | El Parque Miguel de Cervantes Saavedra, en la ciudad de David, se convirtió en el escenario de la gran final del Gran Torneo de Trompos Chiriquí 2026, un evento que reunió a más de 200 niños y jóvenes de diversos distritos de la provincia. La actividad ofreció una jornada de sana convivencia familiar orientada a revitalizar los juegos tradicionales frente al auge de las nuevas tecnologías.

Durante la competencia, los participantes exhibieron sus destrezas con maniobras clásicas como el “perrito”, el “columpio” y el “boomerang”. La jornada contó con la asistencia del alcalde de David, quien compartió con las familias e impulsó la entrega de incentivos adicionales para los concursantes, destacando el valor de recuperar los parques.