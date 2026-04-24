Rescata los 115

El periodista Modesto Rangel Miranda continúa su labor de rescate histórico al entregar un ejemplar sobre los 115 años de vida del distrito de Boquete en la Biblioteca del Colegio Benigno Tomás Argote, en Chiriquí.

Sobre la obra, el periodista explicó que el ejemplar titulado “115 años de fundación del distrito de Boquete” recoge detalles sobre la creación y evolución del distrito que han marcado el desarrollo a lo largo de más de un siglo. Además, detalló que le tomó siete meses en realizarlo y que a través de este material se pone en valor la evolución social, cultural y comunitaria de Boquete, así como el legado de sus fundadores.

También, Rangel adelantó que se encuentra trabajando en una nueva edición ante la alta demanda, y que pronto lo tendrá a la venta.