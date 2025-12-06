Primera Mirada del IFF Panamá cierra postulaciones el 22 de diciembre

La Fundación IFF Panamá anuncio que está a punto de cerrar la convocatoria para la edición 2025 de Primera Mirada, su prestigioso fondo de apoyo a largometrajes de Centroamérica y el Caribe en etapa de postproducción.

Si tienes un proyecto cinematográfico que está en la recta final y necesita ese impulso decisivo para llegar a la pantalla grande, puedes inscribirte hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, a las 23:59 (hora de Panamá).

Diez años de impulso y legado

Primera Mirada no es solo dinero; es una plataforma de lanzamiento que ha acompañado a los cineastas regionales por una década, transformando historias en legados que resuenan a nivel mundial.

Gracias a este fondo, talentos de la talla de Ana Elena Tejera (Panamá), Ariel Escalante (Costa Rica), Johanné Gómez Terrero (República Dominicana) y Nelson Carlo De Los Santos (República Dominicana) han visto sus carreras brillar en festivales de renombre como Berlín, Róterdam y Guadalajara.

¿Qué ganas al postularte?

Los encargados del proyecto explicaron algunas de las ventajas que los realizadores pueden lograr al participar y ser seleccionados:

Visibilidad de élite: Un máximo de cinco (5) proyectos serán seleccionados para participar en la 14.ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá).

Apoyo económico clave: El jurado internacional distribuirá hasta $15,000 en apoyo económico entre los proyectos seleccionados.

Conexión con la industria: Tendrás un valioso intercambio con jurados e invitados internacionales de la industria audiovisual.

Los requisitos

Asimismo, recomendaron a los aspirantes verificar que su largometraje cumpla con los siguientes criterios antes de enviar sus trabajos:

- Estar en etapa de postproducción (con al menos el primer corte, mínimo 60 minutos).

- Estar subtitulado en inglés (o en español, si no está hablado en ese idioma).

- Ser de uno de los países elegibles (Antigua, Aruba, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago).

Pueden postularse en la página www.iffpanama.ong