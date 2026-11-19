El emprendedor panameño Moisés Castillo, oriundo de La Pintada (Coclé), llevó su historia de superación hasta Madrid al presentar su caso ante la reina de España, Letizia Ortiz, durante un foro internacional sobre inclusión financiera.

A sus 21 años, Castillo logró superar la falta de referencias crediticias para fundar “Timber Workshop”, un taller de muebles y artesanías en madera con el que hoy impulsa su economía familiar y genera empleo para otros jóvenes de su comunidad.

Durante el encuentro “Próxima escena: de la medición al impacto”, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, el artesano coclesano compartió escenario con su asesora Karina Méndez para exponer los desafíos que enfrentan los negocios rurales ante imprevistos climáticos y cambios del mercado.

“Cuando emprendes necesitas financiación, pero también formación básica en gestión empresarial y educación financiera. Las necesidades van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando”, destacó el joven ante la monarca española y especialistas internacionales.

Su testimonio sirvió de ejemplo central para ilustrar cómo el acompañamiento integral y las herramientas de análisis de riesgos pueden proteger los avances de los pequeños negocios.

Este enfoque cobra especial relevancia en países como Panamá, donde el 47,1% de la fuerza laboral trabaja de manera informal o independiente, al buscar que los emprendedores anticipen vulnerabilidades y consoliden lo que han construido.