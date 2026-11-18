Tres personas fueron capturadas en flagrancia este miércoles 18 de noviembre, cuando presuntamente intentaban cometer un hurto en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

De acuerdo con los informes preliminares, los sospechosos habrían ingresado a las instalaciones tras abrir un boquete en el techo del inmueble. Fueron sorprendidos en el interior del local luego de que se activaran las alertas de seguridad, informó la Policía Nacional.

Durante la inspección, las unidades policiales ubicaron cinco maletas vacías que, aparentemente, los individuos pretendían utilizar para sustraer dinero u objetos de valor de la sucursal.

Los tres capturados, junto con los indicios recolectados en el lugar, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y los trámites legales correspondientes.