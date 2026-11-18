Un segundo ciudadano fue aprehendido por su presunta vinculación con el ataque incendiario contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, informó la Procuraduría General de la Nación.

La diligencia se realizó mediante una orden emitida por la Fiscalía Regional de San Miguelito, que investiga el caso por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

Por este hecho, las autoridades ya habían aprehendido a Luis Adriel Valiente Ortega, de 50 años, señalado presuntamente como el conductor del taxi utilizado para llegar a la vivienda. Una jueza de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

El nuevo aprehendido será puesto a disposición del Juzgado de Garantías para las audiencias correspondientes.