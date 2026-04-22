Pollera Congo innova con desfile acuático

El distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, se prepara para celebrar este 2 de mayo el Festival de la Pollera Congo, una actividad cultural que busca resaltar las raíces afrodescendientes y posicionarse como un atractivo turístico.

El alcalde del distrito y presidente del patronato, Carlos Chavarría, detalló que la jornada iniciará a las 10:00 a.m., con exposiciones artesanales y oferta gastronómica. Posteriormente, a la 1:00 p.m., arrancará el desfile acuático, una de las principales atracciones, con 29 grupos que recorrerán la bahía hasta llegar al muelle, desde donde continuará el desfile hacia el parque central.

Las actividades en tarima comenzarán a las 3:30 p.m., y se extenderán hasta las 10:00 p.m., con música y danzas. Chavarría destacó que el festival ha ido creciendo cada año, alcanzando gran asistencia y fortaleciendo la identidad cultural de la comunidad.

Por su parte, la asesora honoraria para el Desarrollo Turístico Sostenible, Thaysie Gómez, explicó que “este evento fortalece el valor de Portobelo como destino turístico, reconocido en 2018 por la Unesco, al mantener viva una tradición que se transmite por generación”.