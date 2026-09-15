$!Pocahontas revive su historia

“Pocahontas y el señor Smith” llegará al Teatro Inida con una historia de aventuras, descubrimientos y encuentros entre culturas. La puesta en escena de Producciones Neverland, bajo la dirección de Mario César Guerrero y la producción de Juan Rodríguez, contará con más de 15 actores en escena, además de música, danza, coloridos vestuarios y escenografía.

La obra presenta el encuentro entre Pocahontas y John Smith, quienes se adentran en una nueva tierra mientras conocen otras culturas, costumbres y formas de entender la vida. La producción busca acercar al público familiar a una experiencia teatral dinámica, llena de magia y fantasía.

Rodríguez destacó en sus redes sociales que el montaje apuesta por combinar actuación, música, danza y elementos visuales para transportar a los espectadores a este nuevo mundo y ofrecer una propuesta de entretenimiento para toda la familia.

El elenco está conformado por: Jason Ruiz, Ricardo Juliao, Ahinara Alfaro, Ian Luca Cozarelly Bosquez, Julio Sánchez, Barbara Durán, Liz Díaz, Nicole Medina, Laura Roca, Meybel Villamil, Maria Pascual, Valentina Torres y Zuriel Badillo.

Las funciones serán el viernes 18 de septiembre, a las 8:30 p.m., y el sábado 19 y domingo 20, a las 3:00 p.m., en el Teatro Inida en la Avenida Arnulfo Arias Madrid, en la zona de Balboa, Ancón.