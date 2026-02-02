$!Penonomé está listo para sus carnavales acuáticos

El distrito de Penonomé se prepara para reafirmar su título como el corazón geográfico y festivo del país con su inigualable Carnaval Acuático 2026. Valentín Arosemena, vicealcalde y presidente de la Junta de Carnaval, destaca que el evento es el motor económico de la región y una tradición que respira identidad desde 1940.

“Nuestro Carnaval es auténtico y diferente; el desfile de balsas en el balneario Las Mendoza no es solo un espectáculo, es la manifestación viva de nuestra cultura”, señaló Arosemena, invitando a los más de 30 mil visitantes que se esperan solo en Avenida Central.

La cartelera artística este año será de lujo, con más de 20 artistas en tarima, incluyendo figuras internacionales como Lefty Pérez y Gothic, junto a leyendas nacionales como los hermanos Sandoval. Pero el alma de la fiesta reside en sus siete comparsas, representadas por mujeres que rompen moldes: desde ingenieras y abogadas hasta gestoras culturales.

Entre ellas están: Elimelina Rodríguez, princesa de Los Rumberos; Alexia Von Chong, de la más reciente comparsa Sol de Luna; Sireidy Lorenzo, cuya familia tiene tradición en Los Corsarios y Gal Vargas, de Los Nuevos Cascabeleros.