Patrimonio y solidaridad en la Fiesta Alrededor del Mundo

ML | Ayer se realizó el lanzamiento oficial de la “Fiesta Alrededor del Mundo 2026”, iniciativa organizada por la Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños. El evento, que conmemora 65 años de labor benéfica, congregará a representantes de más de 40 naciones el próximo 18 de octubre en el Megapolis Convention Center.

La jornada ofrecerá una muestra de la gastronomía, música, folclor, arte y tradiciones de los países participantes, en una experiencia multicultural diseñada para toda la familia. Como parte de esta colaboración, se suscribió un convenio entre la Caravana y la Fundación El Caño (teniendo a la ministra de Cultura como testigo de honor) con el propósito de promover el patrimonio histórico nacional.

El principal atractivo de esta edición será la exposición “El Último Vuelo del Chamán”, presentada conjuntamente por la Fundación El Caño y el Ministerio de Cultura (MiCultura), la cual exhibirá de forma gratuita más de 55 piezas arqueológicas procedentes del Sitio Arqueológico El Caño, en la provincia de Coclé.

Al respecto, la doctora Julia Mayo, directora de la fundación, destacó que esta muestra permite a los asistentes descubrir, a través del hallazgo de una tumba excepcional, un fragmento fundamental de la historia panameña.

Por su parte, MiCultura ponderó el valor de esta alianza que vincula el intercambio cultural internacional con el rescate de la identidad nacional. Los fondos recaudados en la actividad se destinarán a proyectos sociales como la prevención del cáncer en Colón, programas de tamizaje en Veraguas y la creación de un Centro Cultural en San Miguelito.