Pasarela que resalta a las mujeres indígenas

La riqueza, diversidad y tradición de los pueblos originarios serán protagonistas de la pasarela cultural “Mujeres que tejen identidad”, que se realizará este domingo 6 de septiembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p.m., en Mi Pueblito Interiorano.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Panamá, reunirá expresiones culturales de los pueblos Guna, Emberá y Ngäbe-Buglé, destacando el talento, la identidad y las tradiciones que mantienen vivas las mujeres indígenas.

Durante la jornada habrá presentaciones culturales, exposición fotográfica, artesanías, gastronomía tradicional y espacios para emprendedores, quienes tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus productos.

El Centro Turístico Mi Pueblito se convertirá así en un punto de encuentro para conocer más sobre las costumbres y la diversidad cultural de Panamá, a través de una experiencia que busca acercar al público a las raíces y expresiones que forman parte de la identidad nacional.

La invitación está abierta a nacionales y extranjeros para disfrutar de esta jornada y conocer de cerca el talento de las mujeres indígenas y las historias que, a través de sus creaciones y tradiciones, continúan tejiendo la identidad del país.