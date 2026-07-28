Panamá Fashion Week 2026 regresa a la Ciudad de las Artes bajo el concepto “The Art of Shape”

La principal plataforma de moda del país celebrará una nueva edición del 24 al 27 de septiembre en la Ciudad de las Artes bajo el concepto “The Art of Shape”, una propuesta inspirada en el origen artesanal y los procesos de confección.

Esta entrega busca consolidar el talento local en el circuito internacional a través del respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá y una alianza estratégica con el Santander Fashion Week.

El evento reunirá a destacados diseñadores nacionales e internacionales en un despliegue de pasarelas con impacto social, como el desfile inaugural “Atardecer Rosa” a beneficio del Hospital Oncológico y la muestra “Herencia Viva”, enfocada en la herencia cultural e identidad artesanal.

Asimismo, la programación incluirá la tercera edición del concurso de moda estudiantil Punto.Crea y los Fashion Talks, un espacio de conferencias que abordará temas de innovación, negocios y sostenibilidad.

Como parte de sus novedades, la cita albergará el Mercado de Panamá Fashion Week con proyectos de diseño y artesanía, además de contar con la participación de marcas internacionales procedentes de España, Colombia, Costa Rica y Brasil.

Las entradas para los cuatro días de pasarelas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Panatickets.com.