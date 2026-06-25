Ofrecerá recital en el Ateneo

La Ciudad del Saber será el escenario de una velada musical excepcional con la presentación del destacado pianista español Javier Perianes. El galardonado con el Premio Nacional de Música en España ofrecerá un recital de piano el próximo sábado, 27 de junio, a las 7:00 p.m., en el Teatro Ateneo.

El evento, que es de entrada libre y gratuito, rinde un homenaje al célebre compositor Manuel de Falla en el marco de la conmemoración internacional por los 150 años de su nacimiento.

Nacido en Huelva, Perianes es considerado un referente de la música clásica contemporánea, internacionalmente aclamado por la pureza, honestidad y el lirismo de sus interpretaciones. Su prestigiosa trayectoria incluye actuaciones en los escenarios más exigentes del mundo, tales como el Carnegie Hall de Nueva York, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Auditorio Nacional de Madrid, además de contar con una extensa discografía que repasa las obras de grandes maestros como Beethoven, Chopin y Debussy.

Por su parte, Manuel de Falla se mantiene como el compositor español más célebre del siglo XX y el máximo exponente del nacionalismo musical.