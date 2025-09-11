Cultura

Oficializan el Desfile de las Mil Naguas

El evento busca ser una vitrina para la riqueza cultural de la provincia y, a su vez, impulsar la economía local

ML | Miembros de la Unión de Gestores Culturales Ngäbe.
Zulema Emanuel
11 de septiembre de 2025

El Consejo Municipal de David aprobó un acuerdo para instaurar oficialmente el Desfile de las Mil Naguas, un evento que se celebrará cada tercer sábado de octubre.

El alcalde Joaquín De León anunció que la primera edición será el 18 de octubre, organizada por la Alcaldía de David en colaboración con la Unión de Gestores Culturales Ngäbe.

Mientras, Mitzity Tugrí, de la Unión de Gestores Culturales Ngäbe, confirmó la participación de la modelo Rosa Iveth Montezuma, como abanderada, y animó a la población a adquirir y lucir la vestimenta tradicional indígena.

