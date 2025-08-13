Obra para aprender a sanar los traumas

En un mundo cada vez más consciente de la salud emocional, la Dra. Edith Shiro, psicóloga clínica y autora de “El inesperado regalo del trauma”, llega a la Feria Internacional del Libro de Panamá para desentrañar un tema crucial: el trauma intergeneracional.

La Dra. Shiro, descendiente de sobrevivientes del Holocausto, explora cómo las heridas no resueltas de antepasados pueden manifestarse en miedos inexplicables y patrones repetitivos en nuestras propias vidas. Su obra ofrece una perspectiva esperanzadora, transformando estas cargas heredadas en oportunidades para el crecimiento y la sanación colectiva, un mensaje vital en un momento donde las conversaciones sobre el dolor y la resiliencia son más necesarias que nunca.

En este texto guía a los lectores a través de cinco pasos esenciales hacia la sanación: Aceptación radical, donde se nombra y reconoce el dolor; el Despertar, buscando apoyo y seguridad; el Descubrimiento de Nuevas Narrativas, abriéndose a nuevas experiencias; la Integración, asimilando la historia personal; y finalmente, la Transformación, donde la sabiduría y el propósito emergen.

Mañana, Shiro estará en el panel “Diálogos sin fronteras: Construyendo puentes entre culturas”, de 4:15 a 6:00 p.m., en el salón Trenzado, en Atlapa. Además, pueden seguirla en Instagram @dr.edithshiro y conocer más sobre este tema.