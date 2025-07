$!Nuevos aires en el teatro

Con la llegada del octavo mes del año, las salas de teatro cierran ciclos y se renueva la cartelera. Una de las obras que estrenarán es dirigida por Aurea Horta, “Mi hermanita la tóxica”, una comedia para reír y reflexionar sobre el papel de los padres en la educación de sus hijos.

Para los que quedaron encantados con obras como “Si no me acuerdo, no pasó” y “Zootopia”, del Teatro Aba, esta es su última semana.

Otros espectáculos que están por cerrar su temporada son: ¡La Roca Mágica!, en Teatro Estrellas; “Mi lugar favorito”, en el Teatro Nacional; “Mi esposa, la tóxica”, en Teatro La Estación; y “Buscando a Dory”, en Teatro West.