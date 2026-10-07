Murió el cantautor argentino Piero, compositor de “Mi viejo”

El cantautor ítaloargentino Piero, compositor de “Mi viejo” y una de las voces emblemáticas de la canción popular latinoamericana, murió a los 81 años tras una trayectoria de más de medio siglo de canciones de amor, protesta y contenido social, informó este miércoles su entorno.

Nacido en Italia en 1945, Piero Antonio Franco De Benedictis se radicó desde sus tres años en Argentina, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción de protesta y la trova latinoamericana.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando (...) buen viaje querido Piero”, expresaron sus allegados en un comunicado publicado en redes sociales.

El emblemático tema “Mi viejo”, de 1969, se convirtió en un clásico intergeneracional que fue grabado en más de 500 versiones, según la institución cultural argentina Fundación Konex.

Su repertorio, con más de 25 discos editados, incluyó otros éxitos como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Juan Boliche” y “Llegando, llegaste”.

Estas piezas marcaron la época previa a su exilio en España en 1976, cuando comenzaba la última y más sangrienta dictadura argentina, que terminaría en 1983.

En 2007, ingresó al salón de la fama del Latin Grammy con “Mi viejo” y en 2016 la Academia que entrega esos reconocimientos le otorgó el premio a la Excelencia Musical por su trayectoria artística.

El músico mantuvo además un estrecho vínculo con Colombia, país que le otorgó la ciudadanía en 1996. Allí alcanzó una gran popularidad y desarrolló iniciativas vinculadas con la paz.