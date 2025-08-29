Murió a los 92 años el compositor ruso Rodion Shchedrin, autor del ballet "Anna Karenina"

El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de ballets mundialmente conocidos como “Anna Karenina” y “Carmen Suite”, falleció a los 92 años, anunció el viernes el Teatro Bolshói de Moscú.

Shchedrin, “uno de los mayores genios contemporáneos” cuyas “óperas, ballets y sinfonías se representan desde hace varias décadas en los escenarios más importantes del mundo”, falleció durante la noche, indicó el Bolshói en un comunicado.

El compositor, viudo de la legendaria bailarina Maya Plisetskaya, fue “un fenómeno único y toda una época en la vida de la cultura musical mundial”, subrayó el texto, lamentando una “enorme tragedia” y una “pérdida irreparable” para el mundo artístico.

Nacido el 16 de diciembre de 1932 en Moscú, el músico se dio a conocer en los países occidentales con “Carmen Suite”, una partitura escrita en 1967 para ballet, que hizo brillar a su esposa en el escenario del célebre Bolshói.

Plisetskaya, coronada en el Bolshói como “prima ballerina assoluta”, falleció en 2015.

Inspirándose en los cuentos de hadas y la literatura clásica rusa, Shchedrin también compuso los ballets “El caballito jorobado”, “Anna Karenina” (basado en la obra de León Tolstói) y “La gaviota” (de Antón Chéjov).

Autor de la ópera “Lolita”, compuesta a partir de la controvertida novela de Nabokov y estrenada en 1994 en Estocolmo, Shchedrin también destacó por sus sinfonías y conciertos para piano y orquesta, interpretados tanto en Europa como en Asia y Estados Unidos.

Con más de 80 obras a sus espaldas, “el inestimable legado artístico de Shchedrin sigue resonando en los corazones del público”, afirmó el Bolshói.