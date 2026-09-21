Muere a los 27 años el modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la famosa supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años, anunció un representante de la familia.

No se ha comunicado la causa de la muerte, pero el joven se encontraba en un centro de rehabilitación, según el aviso de defunción disponible en el sitio web del médico forense del condado de Los Ángeles.

“La familia pide que se respete su intimidad en esta difícil situación”, indicó el agente de Cindy Crawford, citado por los medios CNN y TMZ.

Nacido en 1999 en California, Presley Gerber era uno de los dos hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Al igual que su hermana Kaia Gerber, había comenzado muy joven, a los 16 años, en el mundo del modelaje.

En los últimos años, había hablado abiertamente en las redes sociales sobre sus problemas de adicción a las drogas y su frágil salud mental.