Miss Universo Panamá 2026 lleva su agenda social a Chiriquí

Gabriela Lineth González del Valle, Miss Universo Panamá 2026, se encuentra en la provincia de Chiriquí como parte de su agenda de actividades, donde ha participado en diversos encuentros de carácter social, comunitario e institucional.

La representante panameña ha aprovechado su visita a la denominada “Altiva provincia” para acercarse a distintos sectores de la población y conocer de primera mano algunas iniciativas que se desarrollan en beneficio de la niñez y las comunidades.

Durante su recorrido, González del Valle visitó la Fundación Nutre Hogar, donde compartió con los niños y participó en un encuentro que le permitió conocer parte de la labor que realiza esta organización en favor de la alimentación, atención y bienestar de la población infantil.

La agenda también incluyó una visita a la Alcaldía de David, donde la beldad fue recibida por el alcalde Joaquín de León. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la representación de Panamá y el papel que desempeñará la nueva Miss Universo Panamá durante su preparación y compromisos previos a su participación internacional.

Como parte de sus actividades sociales, González del Valle también acudió al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en David, donde realizó un recorrido por diferentes salas del centro hospitalario y compartió con los infantes que reciben atención médica.

El encuentro con los niños fue uno de los momentos destacados de su visita, en una jornada en la que la representante de Panamá pudo llevar un mensaje de acompañamiento y esperanza a los pequeños pacientes y sus familias.

La agenda de la Miss Universo Panamá 2026 continuó en el distrito de Boquete, donde fue recibida por autoridades municipales y representantes de la comunidad. Durante este encuentro, González del Valle recibió las llaves de la ciudad, como parte del reconocimiento a su visita y a la representación que ejerce como embajadora de Panamá.