$!Miss Teen celebra 20 años de historia y talento juvenil

La organización Miss Teen Panamá celebra este año dos décadas de trayectoria en el país, consolidándose como una de las plataformas juveniles más importantes de la belleza y el desarrollo personal.

Ismael Moscoso, presidente del certamen, destacó la gran final será el próximo 6 de septiembre en el Hotel El Panamá a las 3:00 p.m., donde competirán 50 candidatas en tres categorías: Pre-Teen (9 a 14 años), Teen (14 a 19 años) y Petite (14 a 30 años). Los boletos se consiguen a través del Instagram: @missteenpanamaoficial.

“Durante estos 20 años el Miss Teen Panamá se ha consolidado como uno de los concursos más importantes del país, porque no solo forma reinas de belleza, sino jóvenes con valores y visión de futuro”, expresó Moscoso, recordando que varias ex participantes han llegado a escenarios de gran renombre como el Señorita Panamá o incluso programas televisivos.

Entre las novedades, Moscoso anunció la creación de una nueva categoría, Little, para niñas de 4 a 6 años, debido al creciente interés de madres que desean que sus hijas participen.

El evento final contará con la Miss Teen Mundial 2025 de Colombia y directores de certámenes internacionales.