Cultura

Millennial, vino sin corcho ni botella

Vino en lata de 250 mililitros con una alternativa práctica y diferente a la tradicional que existe en el mercado

Millennial, vino sin corcho ni botella
Cortesía | Un collage compuesto por la bodega chilena Undurraga y el vino Millennial.
Millennial, vino sin corcho ni botella
Millennial, vino sin corcho ni botella
ml | Alianza con Undurraga.
Millennial, vino sin corcho ni botella
ml | Venta en el súper
Maribel Salomón
11 de noviembre de 2026

Millennial Drinks, una marca creada en Panamá por Cristhian Flórez Mejdoub, busca abrirse espacio en el mercado nacional con una propuesta de vino en lata de 250 mililitros, bajo el formato Ready to Drink, que apuesta por ofrecer una alternativa práctica a la presentación tradicional en botella.

Para su desarrollo, Flórez contó que estableció una alianza con Viña Undurraga, bodega chilena con más de 140 años de trayectoria, que aporta su experiencia vitivinícola a la propuesta. Antes de concretar esta colaboración, también visitó viñas en Mendoza, Argentina, para conocer sus cultivos y procesos de producción.

La presentación individual busca facilitar el consumo en reuniones, viajes y actividades al aire libre, sin necesidad de abrir una botella completa. Según su creador, la intención no es reemplazar el formato tradicional, sino ampliar las ocasiones en las que se puede disfrutar esta bebida.

Sobre el mercado nacional, Flórez considera que existe una oportunidad para diversificar la oferta, especialmente ante consumidores que buscan practicidad y nuevas experiencias. No obstante, reconoció que uno de los retos es superar la percepción de que la calidad del vino está necesariamente vinculada a una botella de vidrio.

También Flórez señaló que deben competir con otras bebidas, como cervezas y cócteles, por lo que buscan diferenciarse mediante la calidad y la practicidad del producto.

Actualmente, Millennial comercializa Cabernet Sauvignon y proyecta incorporar para 2027 otras cuatro variedades: Sauvignon Blanc, Malbec, Rosato y Sangría. La marca cuenta con presencia en supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, comercios de conveniencia y puntos de venta del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Entre sus objetivos está fortalecer la distribución en Panamá y explorar oportunidades en Centroamérica y el Caribe. Como parte de esa proyección internacional, recientemente participó en el Volcano Summit, en Antigua, Guatemala.

“Queremos que Millennial pueda convertirse en una marca desarrollada desde Panamá, pero reconocida más allá de nuestras fronteras”, manifestó Flórez.

$!Millennial, vino sin corcho ni botella
Una alianza entre Chile y Panamá

ml | Flórez destacó que Millennial une la tradición vitivinícola de Chile y su experiencia en la elaboración de vinos con el talento empresarial panameño, demostrando que desde Panamá se pueden desarrollar marcas con proyección internacional.

Puntos de venta en el país

ml | Millennial Drinks está en Riba Smith, La Bottega, Frutería Mimi, Foodie Marbella, Bijao Market, Súper 99, Deli Gourmet y Pub 23, entre otros puntos. Para más información, contactar a la marca por WhatsApp al 6070-1900.

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