$!Millennial, vino sin corcho ni botella

Millennial Drinks, una marca creada en Panamá por Cristhian Flórez Mejdoub, busca abrirse espacio en el mercado nacional con una propuesta de vino en lata de 250 mililitros, bajo el formato Ready to Drink, que apuesta por ofrecer una alternativa práctica a la presentación tradicional en botella.

Para su desarrollo, Flórez contó que estableció una alianza con Viña Undurraga, bodega chilena con más de 140 años de trayectoria, que aporta su experiencia vitivinícola a la propuesta. Antes de concretar esta colaboración, también visitó viñas en Mendoza, Argentina, para conocer sus cultivos y procesos de producción.

La presentación individual busca facilitar el consumo en reuniones, viajes y actividades al aire libre, sin necesidad de abrir una botella completa. Según su creador, la intención no es reemplazar el formato tradicional, sino ampliar las ocasiones en las que se puede disfrutar esta bebida.

Sobre el mercado nacional, Flórez considera que existe una oportunidad para diversificar la oferta, especialmente ante consumidores que buscan practicidad y nuevas experiencias. No obstante, reconoció que uno de los retos es superar la percepción de que la calidad del vino está necesariamente vinculada a una botella de vidrio.

También Flórez señaló que deben competir con otras bebidas, como cervezas y cócteles, por lo que buscan diferenciarse mediante la calidad y la practicidad del producto.

Actualmente, Millennial comercializa Cabernet Sauvignon y proyecta incorporar para 2027 otras cuatro variedades: Sauvignon Blanc, Malbec, Rosato y Sangría. La marca cuenta con presencia en supermercados, tiendas especializadas, restaurantes, comercios de conveniencia y puntos de venta del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Entre sus objetivos está fortalecer la distribución en Panamá y explorar oportunidades en Centroamérica y el Caribe. Como parte de esa proyección internacional, recientemente participó en el Volcano Summit, en Antigua, Guatemala.

“Queremos que Millennial pueda convertirse en una marca desarrollada desde Panamá, pero reconocida más allá de nuestras fronteras”, manifestó Flórez.