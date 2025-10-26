Miles disfrutaron del octavo domingo cultural en el Casco Peatonal

La octava edición del Casco Peatonal recibió este domingo, 26 de octubre, a miles de panameños y extranjeros quienes disfrutaron de música, arte y tradiciones en las calles y plazas del Casco Antiguo en el corregimiento de San Felipe.

La jornada de la Alcaldía de Panamá en coordinación con MiCultura y la Autoridad de Turismo, tuvo entre los principales atractivos culturales el desfile de tamborito de Callejón, que tuvo lugar en la Calle 2ª conocida como Calle de Las Molas, donde empolleradas dieron muestra de lujo y folclore y tuvo como abanderados a las Damas Voluntarias de Adavión, la Alcaldía de Panamá y I Love Panama Chocolate.

Otras de las actividades que tuvo mucha participación ciudadana, fue el Festival Cultural del Calipso que se llevó en la Plaza Catedral, con presentaciones de artistas panameños como Idania Dowman, Alfredo Payne, Conexión Caribeña y Clarence Martin Jr., además de danza, agrupaciones de calipso y un Caribbean Market para destacar el talento de emprendedores locales.

Casco Peatonal incluyó un espacio familiar con “Momentos Perrunos” en la Plaza Bolívar; mientras que en la Casa de la Municipalidad, se celebró la 9ª Feria de Turismo y Cultura 2025, bajo el concepto Viajando Fest Experience, que reunió a más de 30 expositores con muestras turísticas, culturales y folclóricas.