Migraña: dolor invisible

La migraña es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y afecta de manera directa la calidad de vida de quienes la padecen.

Según la Organización Mundial de la Salud, esta condición neurológica se encuentra entre los trastornos más comunes y debilitantes, pues provoca dolores de cabeza intensos, sensibilidad a la luz y al ruido, náuseas y vómitos, con episodios desde horas hasta varios días.

Los especialistas señalan que es más frecuente en mujeres y suele aparecer entre los 14 y 40 años, aunque puede afectar a cualquier persona.

En Panamá, médicos como la doctora Mariela Beleño, de la Policlínica Presidente Ramón, explica que la migraña no tiene cura, pero puede controlarse con un tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida.

Entre las recomendaciones se incluyen mantener una buena higiene del sueño, alimentarse en horarios regulares, evitar el consumo de chocolates, quesos y bebidas alcohólicas, hacer ejercicio y controlar el estrés.

Durante una crisis los pacientes pueden aliviar los síntomas descansando en un lugar oscuro y tranquilo y aplicando compresas frías en la cabeza y cuello.

Aunque no existen cifras oficiales recientes en el país, especialistas aseguran que cada vez más panameños acuden a consultas médicas por esta enfermedad, lo que coincide con la tendencia mundial.