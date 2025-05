Maria Grazia Chiuri deja su puesto de directora artística de Dior

La italiana Maria Grazia Chiuri, directora de las colecciones femeninas de Dior, dejará la marca, anunció este jueves la emblemática casa de moda del grupo de lujo LVMH.

Nombrada en 2016, fue la primera mujer en ocupar el puesto de directora artística en la casa parisina. Su salida se rumoreaba desde hace meses.

Dior expresó en un comunicado su “más profunda gratitud” a Chiuri tras una “maravillosa colaboración”, y señaló que fue ella quien había deseado dejar su puesto.

“Estoy particularmente agradecida por el trabajo realizado por mis equipos y por les Ateliers. (...) Juntos, hemos construido un capítulo excepcional del que estoy inmensamente orgullosa”, dijo Maria Grazia Chiuri, citada en el comunicado.

Tras el extravagante y provocador John Galliano y el aclamado pero efímero Raf Simons, en nueve años la diseñadora de 61 años logró imponer su visión de la mujer Dior.

Recién salida de Valentino, la diseñadora causó sensación cuando, para su primer desfile en octubre de 2016, presentó una sencilla camiseta blanca con el mensaje “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas) en letras negras, una frase tomada de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

La diseñadora presentó el martes su última colección crucero en un desfile en los jardines de Villa Albani, un palacio neoclásico del siglo XVIII en su Roma natal.

El nombre de su sucesor no ha sido anunciado oficialmente, aunque el de Jonathan Anderson circula desde hace varios meses.

Nombrado responsable de Dior Homme en abril, en sustitución de Kim Jones, el diseñador norirlandés se convertiría en el primer diseñador en dirigir a la vez las colecciones masculina y femenina de la casa parisina.