Maito, el restaurante de Panamá que está entre los 100 mejores del mundo

The World’s 50 Best Restaurants publicó la lista de los restaurantes que ocupan los puestos del 51 al 100 de su aclamada lista, y por primera vez hay un representante de Centroamérica en ella y se trata del restaurante panameño Maito, del chef Mario Castrellón, cuya cocina ha conseguido ser una de las más elogiadas del mundo.

Destacan que Maito ha sabido fusionar la diversidad de culturas, sabores e ingredientes de Panamá, logrando una mezcla única que es el resultado de 13 años de trabajo, investigación y pasión por la cocina y este año logra consolidarse como uno de los mejores restaurantes del mundo.

“El éxito de Maito no es casualidad, detrás del restaurante hay un equipo comprometido, liderados por Mario Castrellón, que han sabido llevar la cocina panameña a otro nivel, su propuesta culinaria Chombasia, basada en la mezcla de sabores afroantillanos y asiáticos, ha sido reconocida por su originalidad, creatividad y sabor único”, detallaron en un comunicado.

Asimismo, manifestaron que no es la primera vez que Maito aparece en una lista de los mejores restaurantes, tiene 8 años en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, y el año pasado logró clasificar en el top 10, obteniendo el puesto número 6 y siendo nombrado The Best Restaurant in Panama. “Este año, Maito ha dado un paso más allá, al aparecer en la lista de The World ‘s 50 Best Restaurants, junto a los mejores restaurantes de todo el mundo”, afirmaron.

La lista de los 50 Best es una guía gastronómica organizada por William Reed Business Media, un grupo de medios independientes con más de 150 años de experiencia, especializado en medios profesionales relacionados con las industrias de venta y servicio de alimentos y restaurantes.

“Este reconocimiento es un motivo de orgullo para los panameños, y una muestra más de que la gastronomía panameña está en constante evolución y creciendo en prestigio a nivel internacional”, puntualizaron.