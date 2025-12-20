Presidente Mulino recuerda a las víctimas del 20 de diciembre

“Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva”, manifestó el presidente José Raúl Mulino.

Panamá conmemora hoy, 36 años de la invasión de Estados Unidos, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

El mandatario resaltó que, “a 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capitulo de nuestra historia”.

“Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades”, puntualizó a través de su cuenta de X.