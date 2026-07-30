$!“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución

La periodista, creadora de contenido y experta en moda Alexa Carolina Chacón, conocida en redes sociales como @sohotsomealex, suma un nuevo capítulo a su carrera con el lanzamiento de Luna en Piscis, su primer libro de poesía, una obra que reúne escritos creados durante toda su carrera y que invita a los lectores a conectar con sus emociones.

Aunque muchos la conocen por su trabajo en televisión, la moda y el contenido digital, Chacón recordó que la escritura siempre ha sido parte de su vida. Contó que comenzó a escribir poesía entre los 14 y 16 años y que, en su trayectoria, nunca dejó de plasmar sus sentimientos en versos. “La poesía siempre fue una manera de soltar emociones”, expresó.

El libro recopila 60 poemas escritos en diferentes momentos de su vida y está dividido en tres capítulos, que representan tres versiones de ella misma. La primera refleja una etapa más joven e ingenua; la segunda muestra una voz marcada por la rabia, las preguntas y el dolor; mientras que la tercera presenta una mujer más madura, que ha aprendido a aceptar sus experiencias y seguir adelante.

Para la autora, revisar esos textos significó: “reconocer y poder abrazar a las versiones antiguas de mí fue sanador y fue un abrazo al alma”.

“Cada uno de los poemas está acompañado por fotografías tomadas por mí y hay collages elaborados con recortes de revistas que incorporé”, destacó.

La escritora espera que quienes lean Luna en Piscis encuentren un espacio para reconocerse en sus propias emociones. Aseguró que su mayor deseo es que el libro acompañe a las personas y les recuerde que el amor, el desamor y los sentimientos son experiencias universales.

Además del lanzamiento del poemario, Chacón adelantó que Luna en Piscis será una plataforma creativa que irá mucho más allá de las páginas del libro. “Estoy obsesionada con sacar la poesía fuera de la página”, comentó.