$!La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Mientras el proyecto continúa pendiente de discusión, especialistas en nutrición destacan que una alimentación saludable es fundamental para el control de la diabetes. La nutricionista del Ministerio de Salud, Dayris Conte, explicó que los pacientes no deben eliminar por completo los carbohidratos. Entre los alimentos recomendados están vegetales Como lechuga, espinaca, brócoli y coliflor; Proteínas magras como pollo, pescado, huevo y carnes bajas en grasa.