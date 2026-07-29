$!La ley de la diabetes sigue engavetada en la Asamblea

A punto de cumplirse un año desde su presentación, el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Pacientes con Diabetes y busca garantizar el acceso a medicamentos, insumos y tecnología para el tratamiento de esta enfermedad continúa sin avanzar en la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue presentada en agosto de 2025 por el diputado de la bancada Vamos, Eduardo Gaitán, y actualmente permanece en una subcomisión de la Comisión de Salud, a la que fue remitida en marzo de 2026 para su evaluación, como paso previo al primer debate.

Mientras la propuesta sigue pendiente, la diabetes afecta al 14.4% de la población panameña, consolidándose como una de las enfermedades crónicas de mayor impacto en el país. Aunque el control de esta condición depende en gran medida de una alimentación adecuada y un tratamiento oportuno, especialistas y pacientes advierten que la falta de herramientas para un seguimiento integral limita la respuesta del sistema de salud.

Entre sus principales objetivos, el proyecto plantea la creación de un Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, que permita contar con datos actualizados sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad para fortalecer las políticas públicas y la planificación sanitaria.

Además, la iniciativa busca garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos, insumos y tecnologías necesarias para el control de la diabetes, con el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición y reforzar la atención que brinda el sistema de salud.

Con la conformación de la nueva directiva de la Comisión de Salud, la atención se centra ahora en si el proyecto será incluido en la agenda.