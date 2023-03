$!Los mitos de Semana Santa

En el folclore panameño se tienen algunas creencias y mitos que acompañan la Semana Santa. La mayoría son prohibiciones arraigadas a las actividades que realizamos, la vestimenta que usamos, incluso a lo que podemos o no decir, es especial durante el Viernes Santos.

El folclorista Héctor Mencomo enumera algunas de las más conocidas: “latigar en silencio un árbol frutal a las 12 de la noche para que dé más frutos; rezar el padre nuestro a las tres de la tarde, no bañarse en el río, ni subir árboles, no hacer ningún tipo de trabajo los Viernes Santos, no escuchar música ni comer carne en la Cuaresma, principalmente los viernes”.

“Estas creencias surgen del respeto que se le debe tener a la historia de la vida y muerte de Jesucristo. De igual manera, de la transmisión oral de nuestros abuelos y de la iglesia en ciertos aspectos”, destaca Mencomo.

En esto coincide con el sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz, el padre Domingo Escobar: “Son cosas que se tenían en cuenta en la antigüedad con un sentido, el de imponer este aspecto de respeto y de veneración en esos días Santos, especialmente la gente del interior que guardaba esos días. Por ejemplo, que si se iba al potrero a trabajar, los animales te hablarían y dirían hoy no, mañana sí. Hoy en día no se cree mucho, sobre todo los muchachos se suben a los árboles para ver si de verdad se transforman”.

Al respecto, Davis Cueto, líder Laico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, manifiesta “nuestras creencias deben estar centradas en Jesucristo, su ejemplo, su vida, su amor, su compasión y sus enseñanzas. Deben prevalecer por encima de cualquier mito o supersticiones”.