$!Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance

El estilo en Panamá vive un giro marcado por la accesibilidad y la diversidad de opciones, según especialistas del sector. Para Roberto Bonner, asesor de imagen, el cambio es evidente en la oferta disponible.

“Hoy la moda es mucho más democrática. Hay opciones para todos los bolsillos. Antes la ropa era de bajo costo, pero poco atractiva, o bien muy bonita, pero inaccesible. Ahora, si recorres centros comerciales o tiendas, siempre encontrarás algo que se ajuste a tu presupuesto”, afirmó.

Bonner explicó que entre las tendencias destacan los sets, antes conocidos como jueguitos, con pantalón y camisa a juego para hombres y mujeres, en múltiples colores. También indicó que el sombrero típico puede integrarse a la vida cotidiana.

Por su parte, María José Grimaldo, style mentor, aseguró: “En 2026 la tendencia más fuerte será no amarrarse a las tendencias”, destacando un regreso al maximalismo tras años de lujo silencioso.