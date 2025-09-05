$!Líderes serán capacitados para “Latidos del Barrio”

El proyecto social “Latidos del Barrio” está listo para transformar el tejido social de Panamá, y su primer gran paso es la capacitación de sus líderes comunitarios, manifestó Ernesto Méndez Chiari, de comunicación y participación ciudadana del proyecto.

Esta iniciativa, que construirá centros culturales en puntos clave como San Joaquín (Pedregal), El Chorrillo y Ciudad Esperanza (El Tecal), entiende que el cambio duradero no se impone, sino que nace del propio barrio, explicó Méndez.

Por ello, el proyecto se ha centrado en empoderar a aquellos que ya son voces respetadas y activas en sus comunidades, dándoles las herramientas para ser los verdaderos arquitectos de su propio desarrollo.

Ellos serán los “corredores de la voz” que guíen y canalicen las ideas de sus vecinos. A través de este programa de formación en Ciudad de las Artes, los líderes adquirirán las habilidades necesarias para gestionar los futuros centros, asegurar que las actividades respondan a las necesidades locales y, lo más importante, se convertirán en agentes de cambio que inspiran y movilizan a sus comunidades.

“Desde este mes vamos a empezar no solo la formación de líderes, sino también a apoyar a los niños, ofreciéndoles actividades los fines de semana en Ciudad de las Artes”, afirmó el encargado de comunicación del proyecto.