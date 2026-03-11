$!Lidera el rescate de la Cumbia Chorrerana

Con 27 años y una vida dedicada a la confección de polleras y al baile típico, Katherine Gutiérrez será coronada este jueves, 12 de marzo, como la reina del 19° Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana.

La soberana, quien es artesana experta en técnicas de mundillo, destacó que su reinado va más allá de la belleza: “Ser reina no es solamente portar una corona, es representar lo que es el folclore chorrerano a nivel nacional. Si nosotros los jóvenes no nos involucramos y no nos hacemos partícipes de esto, se va a perder”, expresó Gutiérrez, quien invitó a la comunidad a la gran caravana que partirá desde la Avenida de las Américas hacia el Parque Libertador.

El festival, que se extiende hasta el 15 de marzo, nació en 2007 para salvaguardar el legado de grandes exponentes como Ñato Califa y Chiá Ureña. Según Rodolfo César, presidente del comité organizador, la esencia del evento es el rescate cultural: “Nuestra finalidad es mantener vivo el legado del pueblo de La Chorrera”.

Por ello, gran parte de los concursos de acordeón, tambor y canto llevan los nombres de los músicos que perecieron en el trágico accidente de 2006, asegurando que su memoria permanezca en las nuevas generaciones de músicos y bailadores.

La programación de este año incluye los tradicionales concursos de pollerín, el desfile entre velas y pollerines, y el esperado concurso de “comelones” de bollo preñado y chicheme.