Las ferias de sabores

Durante los meses de enero y febrero, Panamá vivirá una intensa agenda de ferias gastronómicas que celebran la diversidad cultural, el talento culinario local y el crecimiento de la industria creativa vinculada a la comida.

La agenda inicia del 29 al 31 de enero con el Gastro Fest, en Panamá Crossroads. El evento contará con estaciones culinarias, una mesa comunal y cenas especiales durante dos noches, en las que chefs invitados narrarán, a través de tapas, la historia gastronómica de varios países.

El 31 de enero y 1 de febrero se realizará el Pretelt Meat Fest 2026 en el Parque Felipe Motta, en Costa del Este, de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. La feria combinará una oferta centrada en carnes, competencias culinarias, bandas en vivo, talleres, áreas para mascotas y espacios recreativos.

También, el domingo 1 de febrero, a las 12:00 m.d., se realizará La Ruta del Saus 2026, un evento que ofrecerá distintas áreas de acceso, incluyendo zonas generales, VIP y lounge, acompañado de música en vivo con Samy y Sandra Sandoval.

Además, el sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 12:00 m.d. a 8:00 p.m., se realizará la Gran Feria Afroantillana en el Centro de Convenciones Atlapa. La feria destacará la herencia afroantillana a través de su gastronomía, artesanías y expresiones culturales, con una donación de entrada de $6 para adultos y $3 para niños hasta los 11 años.

El 21 de febrero se desarrollará el Festival Salazón Hot Dog, un encuentro culinario que reunirá propuestas creativas de hot dogs elaboradas con salchichas artesanales, presentadas por chefs invitados, prometiendo un recorrido de sabores innovadores.

Hacia finales de mes, llega una nueva edición de Sabores de Colón 2026, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero en el Centro de Arte y Cultura de Colón, como parte de las festividades de la ciudad. El evento pondrá en valor platos emblemáticos de la gastronomía colonense, junto a emprendimientos locales, música y actividades culturales.

Finalmente, la temporada cierra con la inauguración del festival gastronómico Sabor Panamá, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., en el Parque Felipe Motta de Costa del Este. El festival integrará gastronomía, cafés, dulcerías, bebidas artesanales, mercaditos, música en vivo y actividades culturales, con una experiencia de degustación especial incluida en la modalidad VIP. Parte de los fondos recaudados será destinada a la Fundación Rescate de Alimentos.