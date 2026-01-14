Las adaptaciones literarias más esperadas del 2026

El año arranca con una fuerte dosis de romance y suspenso. En Netflix, los fans del amor tienen dos citas obligatorias: el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton este 29 de enero, centrada en el misterioso romance de Benedict, y la comedia romántica “Gente que conocemos en vacaciones”.

Mientras tanto, en cines, la tensión se eleva con “La empleada”, un perturbador thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Para quienes buscan profundidad emocional y clásicos renovados, la cartelera ofrece Hamnet, una conmovedora pieza histórica sobre el duelo de la familia de William Shakespeare, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Por otro lado, en febrero llega a la gran pantalla la nueva versión de Cumbres borrascosas bajo la visión de Emerald Fennell, reviviendo la destructiva pasión entre Heathcliff y Catherine en una historia de venganza y obsesión.