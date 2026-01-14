Cultura

Las adaptaciones literarias más esperadas del 2026

Gente que conocemos en vacaciones | Sigue a Poppy y Alex: ella quiere explorar el mundo; él prefiere quedarse en casa con un libro. Basada en la obra de Emily Henry. Está disponible en Netflix.
La empleada | Es una película de suspenso psicológico que sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista. na adaptación de “La asistenta”, de Freida McFadden. Está en cines.
Hamnet | Es una película de drama histórico que explora la vida de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. Este drama histórico es basado en la novela de Maggie O’Farrell. Estrena el 22 de enero en cines.
Bridgerton temporada 4 | Su trama está inspirada en “Bridgerton, Te doy mi corazón”, novela de Julia Quinn, en la que Benedict Bridgerton vive un romance marcado por el misterio, las diferencias de clase social y un encuentro que cambia su destino. Estará disponible en la plataforma Netflix el próximo 29 de enero.
Cumbres Borrascosas | Esta nueva adaptación cuenta una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë. Estrena en cines en febrero.
Zulema Emanuel
14 de enero de 2026

El año arranca con una fuerte dosis de romance y suspenso. En Netflix, los fans del amor tienen dos citas obligatorias: el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton este 29 de enero, centrada en el misterioso romance de Benedict, y la comedia romántica “Gente que conocemos en vacaciones”.

Mientras tanto, en cines, la tensión se eleva con “La empleada”, un perturbador thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Para quienes buscan profundidad emocional y clásicos renovados, la cartelera ofrece Hamnet, una conmovedora pieza histórica sobre el duelo de la familia de William Shakespeare, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Por otro lado, en febrero llega a la gran pantalla la nueva versión de Cumbres borrascosas bajo la visión de Emerald Fennell, reviviendo la destructiva pasión entre Heathcliff y Catherine en una historia de venganza y obsesión.

