La Santísima Trinidad en el corazón de Buenos Aires

“Las visitas guiadas incluyen el mausoleo a San Martín, libertador de Argentina Chile y Perú. Se puede apreciar el cambio de guardia, que ingresa a las 9:30 a.m. y a partir de allí los cambios de guardias se hacen en horas impares (11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. y 5:00 p.m.”, explica Jésica Popowicz, guía y técnica en turismo de la Catedral de Buenos Aires y Museo Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco).

El horario es de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:30 p.m., sábados de 9:00 a.m a 5:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m a 6:30 p.m.