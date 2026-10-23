La Orquesta Sinfónica revivirá clásicos del cine

La Orquesta Sinfónica Nacional presentará el concierto “Música de Películas” este jueves 29 de octubre, a las 5:30 p.m., en Colón 2000 Duty Free, bajo la dirección musical del maestro Ricardo Risco.

El espectáculo ofrecerá un recorrido sinfónico por reconocidas bandas sonoras del cine, con piezas que han acompañado historias. El repertorio incluye temas de “Misión Imposible”, “James Bond”, “La Misión” y “Cinema Paradiso”, con composiciones de Lalo Schiffrin, Monty Norman y Ennio Morricone.

La presentación también contará con música de grandes producciones animadas de Disney, como “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia”, “Aladino”, “Mulan” y “Encanto”, además de la canción “You’ve Got a Friend in Me”, de “Toy Story”.

Además, para los amantes de la aventura y la ciencia ficción, el programa incorpora piezas de “Juego de Tronos”, “Volver al futuro”, “Interstellar” y “Piratas del Caribe”, con composiciones de reconocidos músicos como Alan Menken, Jerry Goldsmith, Randy Newman, Lin-Manuel Miranda, Ramin Djawadi y Hans Zimmer.