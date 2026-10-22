La campaña de Lula pide anular la candidatura de Bolsonaro por "interferencia" de Meta en Brasil

La campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro, por presunta "interferencia" del gigante tecnológico Meta de cara al balotaje del domingo en Brasil.

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del mandatario izquierdista por supuestamente perjudicarlo con restricciones a contenidos proselitistas en sus plataformas.

Tras la victoria del senador derechista en primera vuelta por 47% de los votos contra el 45% de Lula, ambos candidatos aparecen ahora en empate técnico en las encuestas.

El recurso de la campaña lulista ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) denuncia "abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social" por Bolsonaro.

Pide la revocación de su candidatura porque "se beneficia" de una "manipulación algorítmica" de Meta contra la campaña del actual presidente.

Aunque la empresa niega las acusaciones, ha admitido fallos atribuidos a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

"No es solo falta de transparencia de Meta, sino también de diligencia para resolver rápidamente los problemas que aparecen", dijo a la AFP João Brant, asesor de estrategia digital de la campaña de Lula.

Afirmó que existe "preocupación" en el campo lulista por un "alineamiento evidente entre Meta y el gobierno de Estados Unidos".

Lula ha denunciado en varias ocasiones que Washington intenta interferir en favor del hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Donald Trump.

Meta ha asegurado que cumple órdenes del TSE para asegurar la igualdad en la distribución de contenidos a ambas campañas.

Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instó este miércoles a Meta a "proteger la expresión política" en Brasil y evaluar si actuó de forma "desproporcionada" contra un candidato, sin mencionar a cuál.

Flávio Bolsonaro también presentó el martes un recurso al TSE para anular la candidatura de Lula, por la presunta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de una cuenta gubernamental de WhatsApp.

Tras la derrota en primera vuelta, Lula relanzó su estrategia digital y hasta se proclamó "rey del selfi".

Aunque hasta ahora no usaba celular, este miércoles dijo haber adquirido uno, tal como había prometido al "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp con más de siete millones de seguidores convertido en instrumento clave de la campaña.

Lula y Bolsonaro tienen el 44% y 45% de intención de voto sobre los sufragios totales respectivamente, según una encuesta divulgada este miércoles por el instituto Quaest.

El sondeo muestra que la cantidad de indecisos creció considerablemente tras un debate televisado el domingo.