“Iris” de Monet se convierte en la obra de arte más cara vendida en Francia

“Iris”, el monumental cuadro pintado por Claude Monet al final de su vida, se convirtió en la obra de arte más cara que se haya vendido en Francia, al ser adjudicada por 50 millones de euros este jueves en París.

La sala de ventas de Sotheby’s contuvo el aliento durante cerca de 45 minutos de batalla entre compradores por teléfono.

Este lienzo del maestro del impresionismo se presentaba al público por primera vez en el marco de la venta de una colección de la familia Schlumberger.

El cuadro, de 1,60 metros de alto por 1,80 metros de ancho, nunca había salido de la mansión de la familia Schlumberger en París y solo se conocía a través de una fotografía en blanco y negro.

Fue adquirido por Jeanne Schlumberger (1889-1983), “una brillante coleccionista de arte”, de manos de la familia del pintor, según Thomas Bompard, codirector del departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s Francia.

“Iris” estaba estimado entre 22 y 30 millones de euros, es decir, “la estimación más alta jamás atribuida a una pintura presentada en subasta en Francia”, había señalado Sotheby’s durante la presentación de la venta en septiembre.

Ya sea con sus célebres nenúfares, sus paisajes campestres o sus vistas de Venecia, París o Londres, los lienzos del pintor francés (1840-1926) agitan regularmente las salas de subastas en todo el mundo.

Una representación de “Meules” en un campo de Claude Monet fue adjudicada por 110,7 millones de dólares en 2019 en Nueva York.

El jueves, otras tres obras de Monet fueron vendidas durante las subastas organizadas por Sotheby’s, entre ellas “Saule pleureur”, vendida por 9,6 millones de euros, y “La Seine à Vernon”, por 4,2 millones de euros.

“Esta colección es extraordinaria por su historia y por la calidad de las obras que la componen”, subrayaba a mediados de septiembre Thomas Bompard en el momento de la presentación de las obras.

Otra subasta fue organizada el jueves por la casa Christie’s.

Se adjudicaron 26 obras, entre ellas dos cuadros de Claude Monet, “Bord des falaises à Pourville”, vendido por 12,7 millones de euros, y “Trois pots de tulipes”, por 3,1 millones de euros.