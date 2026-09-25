La mezquita Jama abre sus puertas

La Mezquita Jama de Avenida México, la primera de Centroamérica, realizará este sábado, 26 de septiembre, una jornada de puertas abiertas para dar a conocer la religión islámica y su histórico templo. La actividad es totalmente gratuita, no requiere donación, así lo confirmó Samet Bhana, enlace de medios de comunicación de la Fundación Islámica de Panamá, quien detalló que el recorrido se desarrollará a las 10:00 a.m., en un horario puntual.

El objetivo principal es combatir estigmas. “Queremos dar a conocer lo que es la religión islámica”, explicó Bhana, además de mostrar el valor arquitectónico del edificio, construido a finales de la década de 1980 y que atrae a arquitectos y diseñadores.

El punto de encuentro es la oficina del Centro Islámico, donde los asistentes recibirán una charla introductoria a cargo de dos imanes, uno panameño y otro de origen africano que vivió 10 años en Argentina y habla perfectamente español.

Se proyectará un video institucional y habrá un espacio de preguntas y respuestas, siempre en un marco de respeto y exclusivamente sobre temas religiosos, sin abordar política ni conflictos. Posteriormente, el grupo caminará hasta la mezquita. A la entrada, deberán quitarse los zapatos y, en el caso de las mujeres, colocarse una pañoleta que cubra el cabello.