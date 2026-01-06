Cultura

La magia del teatro

Este mes, el escenario local se convierte en un espacio donde el ingenio, la valentía y la creatividad se mezclan

Redacción Metro Libre
06 de enero de 2026

Desde aventuras astutas hasta comedias atrevidas, la cartelera local de Panamá trae historias que harán reír, soñar y reflexionar a grandes y chicos. La aventura más astuta llega al escenario panameño con El Gato con Botas, un reconocido personaje lleno de ingenio y carisma que promete diversión, valentía y magia para toda la familia.

La programación también incluye teatro para los más faranduleros. La historia de una Influencer Frustrada 2 es un storytelling que revela la vida de una creadora de contenido panameña, con personajes como Frankie Rabbitson, La One Five, La Winhi, Mónica Lo Díaz y La Tasty.

Por su parte, El Confesionario: Amistades Tóxicas, con Cedric Miró y Freddy Assaf, analiza los consejos dañinos de amistades disfrazadas de buenas intenciones. Esta temporada, el teatro panameño se viste de humor, emoción y diversión para todos los públicos.

