La fiscalía británica apela desestimación de proceso por terrorismo contra cantante de Kneecap

El ministerio fiscal de Inglaterra y Gales (Crown Prosecution Service, CPS) anunció el martes que apelará la decisión judicial de poner fin al proceso por terrorismo contra Mo Chara, rapero del trío norirlandés Kneecap.

“Apelamos la decisión de desestimar este caso, ya que creemos que hay un punto legal importante que debe ser aclarado”, indicó un portavoz del CPS, sin aportar más detalles.

El rapero estaba acusado de haber exhibido una bandera de Hezbolá, movimiento islamista chiita libanés, considerado terrorista en Reino Unido, durante un concierto en noviembre de 2024 en Londres.

El 26 de septiembre, un juez había decidido abandonar el proceso debido a un error de procedimiento.

Kneecap afirmó que la decisión de apelar “no les sorprende” y la tachó de “gasto del dinero del contribuyente”, en un comunicado publicado en redes sociales, en el que reiteró que se trata de un caso de “caza de brujas contra la solidaridad con los palestinos”.

“Lucharemos contra ustedes en su corte de nuevo. Ganaremos de nuevo”, agregó el grupo.

Previamente, Mo Chara, de 27 años, cuyo verdadero nombre es Liam O’Hanna y que negó cualquier apoyo a Hezbolá, ya había denunciado su imputación como una decisión “política”, tras las críticas formuladas por el trío contra Israel y la guerra en Gaza.

Desde la imputación del cantante, el 21 de mayo, el grupo, que apoya la causa palestina, ha visto cómo su notoriedad se disparaba, aunque también ha sufrido la cancelación de varios conciertos en Alemania y Austria.

Los miembros de Kneecap tampoco pudieron viajar a Hungría, donde debían actuar en el festival Sziget, y también se les prohibió la entrada a Canadá.

Pese a todo, Kneecap pudo actuar en París en septiembre, haciendo frente a las objeciones de grupos judíos franceses y de funcionarios del gobierno galo.

El grupo también estuvo en junio en el prestigioso Festival de Glastonbury, en el suroeste de Inglaterra.