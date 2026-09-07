La activista que cambia vidas desde el mar, las letras y el deporte

Autora de diez libros, activista ambiental y emprendedora social, Nilena Marín Calvo ha convertido la empatía en el motor de su vida, impulsando proyectos que protegen la biodiversidad y abren espacios de inclusión en Panamá.

Como vicepresidenta de la Fundación Tortuguías, la especialista advierte que cerca del 80% de la basura marina en el país es plástico, una amenaza directa en las playas de anidación.

“En un país como Panamá, con una biodiversidad marina tan valiosa, no podemos pensar que lo que tiramos en una calle o en un río desaparece. Una cría de tortuga necesita un camino libre para llegar al mar. Un residuo puede convertirse literalmente en un obstáculo para su supervivencia”, destacó sobre el valor de la educación costera y la acción individual.

Esa misma sensibilidad la traslada a su faceta literaria con la publicación de su décimo libro, “Historias de una mamá gatuna”, una obra que transforma las letras en ayuda social directa.

Parte de las ventas del ejemplar se destinan a las organizaciones Spay Panamá y Kittengarden, entrelazando la creación artística con el rescate animal. “Historias de una mamá gatuna nace de mi relación con Kai, un gatito rescatado”, dijo.

“Veo una escritora menos preocupada por encajar en una estructura y mucho más interesada en contar historias reales, cercanas y con propósito”, explicó sobre su evolución creativa.

Su compromiso comunitario se extiende también al ámbito deportivo a través del “Proyecto Newton”, una iniciativa de inclusión que cofundó junto a su esposo Juan Ríos en la academia Bestiales. Este programa promueve la práctica del patinaje para personas con discapacidad, desafiando las barreras arquitectónicas y sociales. “Lo más bonito es ver lo que ocurre cuando una persona vive por primera vez una experiencia que quizás pensó que no estaba diseñada para ella. Muchas veces el límite no está en la persona, sino en cómo hemos diseñado los espacios”, argumentó Marín Calvo.

La activista agregó: “Muchas veces hablamos de inclusión después de que un espacio ya fue creado y tratamos de adaptarlo; lo ideal sería preguntarnos desde el comienzo quién podría estar quedando fuera. Para nosotros, crecer no es solamente tener más alumnos, es crecer con sentido”.

Con una trayectoria multifacética que conecta la ciencia marina, la literatura y el deporte adaptado, Nilena demuestra que la coherencia entre el discurso y la acción es clave para transformar el entorno. Su labor en playas, aulas y pistas de patinaje inspira a nuevas generaciones a emprender iniciativas con impacto positivo. Como concluye la autora: “No tienen que esperar a tener todo resuelto para comenzar. Si lo que haces transforma positivamente la vida de una persona, protege un animal, una especie o una comunidad, ya comenzaste a cambiar una parte del mundo”.